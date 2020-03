Visé partira à la chasse de sa bête noire, Bocholt, ce samedi soir.

Bocholt est actuellement le seul club qualifié pour le Final 4. Et c’est justement là-bas que Visé se rendra ce samedi soir. Comme enjeu ? Une place dans ce fameux quatuor, rien que cela ! Quatre clubs luttent actuellement pour les trois places restantes. Un super Saturday s’annonce ! Les Lions (2e au général, 30 points, + 83 au goal-average) reçoivent Pelt (5e, 29 pts, + 52) alors que Volendam (pas dans la course) ira à Bevo (3e, 30 pts, + 52).

Au vu de sa position, nul doute que Bocholt fera un cadeau à Visé ! Ou pas… "Beaucoup de gens disent que je connais Bart (NdlR : le coach de Bocholt) et que Bocholt préfère affronter Visé que Pelt dans le Final 4. Mais ce n’est pas vrai" , explique le T1 des Mosans, Korneel Douven.

Bocholt, c’est une seule défaite et un match nul depuis le début de la compétition. Une bête noire que Visé a beaucoup de mal à assommer. "En deux ans, je n’ai jamais été gagner là-bas", rappelle le T1, qui ne part cependant pas vaincu. " Nous avons une finale in the pocket (NdlR : Coupe de Belgique le 11 avril contre… Bocholt), mais maintenant, j’espère avoir l’autre."

Pour venir à bout des Verts, il n’y a pas 36 solutions. "Dans les gros matchs, la finition est très importante, sinon on ne gagne jamais. En attaque, il ne faudra pas gaspiller. Il ne faudra pas traîner dans ce secteur car ils partent vite en contre-attaque. Sur un match, ils mettent souvent dix ou quinze buts comme ça."

L’équation est simple : en cas de victoire, Visé sera dans le top 4. Si Bocholt venait à s’imposer, il faudrait que les Oies jettent un œil au score des Lions, en espérant qu’ils s’imposent. "Je veux que l’on se qualifie sans l’aide des autres. Je ne me tiendrai pas informé du score pendant le match, et je ne veux surtout pas que les joueurs le fassent."

Une nouvelle fois, Korneel Douven pourra compter sur un groupe au complet, sauf sur Bartosz Kedziora, bien entendu. Pierre Brixhe et Thomas Mormont étaient malades en début de semaine mais sont de retour. "Nous avons eu une semaine complète avec cinq séances d’entraînement."