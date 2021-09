Le coach de Visé demande plus de concentration en zone de finition.

C’est avec Martin Massat à la place de Jules Ranc dans le noyau que Visé se rend à Bevo ce samedi.

L’arrière central est rétabli de l’entorse qui lui a coûté quelques semaines de préparation et son retour constitue une option supplémentaire en défense pour Korneel Douven.

Ce n’est toutefois pas la ligne arrière qui pose problème actuellement à Visé mais plutôt le secteur offensif. Les Visétois gaspillent beaucoup trop de possibilités et cela explique en partie qu’ils attendent toujours leur première victoire.

Yves Vancosen, qui sera papa la semaine prochaine, ne s’inquiète pas pour autant. "Nous savions que nous aurions un début de saison compliqué", dit-il. "Il y a aussi des points de satisfaction : notre défense est plus performante que l’an dernier et la cohésion du groupe est excellente malgré les nombreuses arrivées. Je m’inquiéterais si nous étions toujours au même niveau dans trois mois mais je ne crois pas que ce sera le cas car nous progressons à chaque entraînement. Il ne faut tout simplement pas vouloir brûler les étapes, il faut être patient avec les jeunes et les nouveaux qui découvrent le niveau." (...)