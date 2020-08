Il y a quelques semaines, Thomas Cauwenberghs était choisi pour endosser le rôle de T2 et de préparateur physique du HC Visé BM. Un nouveau défi qui demande pas mal d'investissement, après avoir mis un terme à une brillante carrière de joueur.Mais ce n'est pas tout puisque l'ancien international aura également une place au HC Sprimont, dans un tout autre rôle. Il a été choisi comme parrain du club. Il avait d'ailleurs déjà expliqué qu'il suivrait un peu ce club , habitué à former des jeunes., explique Frédéric Delcourt, le vice-président des Carriers, heureux que cette collaboration ait pu voir le jour.Maintenant, tous les amateurs et joueurs n'attendent qu'une chose: la reprise des compétitions.