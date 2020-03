Elle se jouera toujours bien samedi.

Ce week-end, Visé s'est qualifié in-extremis pour le Final 4. Défait 40-32 à Bocholt , il a pu compter sur une victoire des Lions face à Pelt pour figurer dans le dernier carré, qui verra les équipes (Bocholt, Lions, Bevo et Visé) s'affronter le week-end prochain.Samedi sont programmées les demi-finales. Elles ont lieu sur terrain neutre, au Maaspoort, à Den Bosch. Classés quatrièmes, les Mosans affronteront leur bête noire, Bocholt (leader) pour une place en finale (qui aura lieu dimanche). La partie était prévue à 15h, et celles entre les Lions et Bevo à 17h30. Finalement, la rencontre des Visétois aura lieu à 17h30. Et pour cause, la chaine néerlandaise NOS souhaiterait diffuser le match entre les Lions et Bevo... mais uniquement en milieu d'après-midi.