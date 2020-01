Liège Handball: la sanction de l'agresseur de Maxime Carabin est connue M. S. & P. S.

Elle a été très fortement réduite. Le 29 novembre, Oliver Mullem se faisait exclure pour une agression sur Maxime Carabin lors d'un match de Promotion entre Eupen et Visé. Ce dernier était transporté d'urgence à l'hôpital et se retrouvait privé de l'usage de ses jambes durant plusieurs semaines, souffrant également d'autres blessures.



Son agresseur était proposé à la radiation devant la commission de discipline provinciale mais il décidait d'aller en appel pour vice de procédure.



La commission d'appel a épluché le règlement et, sur base du point 4.3 de l'Article 6 qui traite des agressions de joueur à joueur pendant un match, a infligé une peine de 12 semaines à Mullem. Il s'agit de la sanction maximale pour une première agression durant un match.



Une plainte a tout de même été déposée en justice par la famille de Maxime Carabin pour coups et blessures volontaires.