Les cadres quittent les unes après les autres.

Quel visage aura le Femina Visé la saison prochaine ? La question mérite d’être posée. Après l’annonce de départ de l’emblématique Monia Masrouki, c’est au tour de Fien Boon, la capitaine, et de Céline Radermecker de s’en aller. Elles laisseront un bien grand vide derrière elle.

"Déjà l’année dernière j’avais hésité à rester, lance la fidèle capitaine. Avec ma vie professionnelle, ça devenait difficile à gérer. En plus, je vais avoir 30 ans et c’est ma dixième année au club. Je voulais terminer sur cette belle note. Je retiendrai les coupes et le championnat remportés. Mais aussi cet esprit d’équipe que nous avions."



La saison prochaine, Femina Visé devrait probablement plus que jamais rimer avec jeunesse. "L’expérience s’en va et c’est vrai que ces dernières années, ce n’était plus pareil. Nous avons pu transmettre l’expérience à ces jeunes mais elles ont encore une grande marge de progression. Une bonne gestion sera nécessaire. Elles devront bien gérer le stress."



Le club devra rapidement digérer cette hécatombe et rebondir pour continuer à jouer les premiers rôles la saison prochaine.