Handball: le Femina Visé attire une grande joueuse néerlandaise © DR Liège Matthias Sintzen

La période des transferts est terminée pour le club mosan. Le Femina Visé est paré pour la saison prochaine. De quoi donner le sourire à la présidente, Véronique Lensen, qui vient de réaliser un dernier fameux transfert. "Loes Vandewal a signé ce mardi. Il s'agit d'une arrière-centre de 26 ans", explique-t-elle. La saison dernière, la joueuse évoluait en Allemagne, du côté de Tus Lintfort, en D2. "Elle revient pour son travail et veut terminer sa carrière à un haut niveau, tout en montrant l'exemple aux jeunes."



Los Vandewal n'est ni plus ni moins la 4e meilleure joueuse du championnat allemand, qui marque comme elle respire. Lors du défunt championnat, elle a inscrit 133 buts.



Après avoir perdu quelques pions essentiels, les Mosanes ont réussi à rebondir et a transféré un beau mélange de jeunesse et d'expérience. "Je suis très contente. Nos jeunes ont besoin d'être encadrées par des joueuses expérimentées et motivées pour être tirées vers le haut."



Afin de préparer la compétition, quelques amicaux attendes les Visétoises.