Handball: le Fémina Visé champion de Belgique Liège Patrice Sintzen Les Mosanes ont battu Saint-Trond dans le match décisif des playoffs.

Huit ans après son dernier titre, le Fémina Visé est champion de Belgique pour la 13e fois de son histoire. Et avec la manière, s'il vous plaît: il a atomisé Saint-Trond 34-22 dans ce qui consistuait la "finale" des playoffs.



Le Fémina, qui avait récupéré Dattolico, entamait la rencontre avec une très bonne dynamique, tant défensive qu'offensive. Laura Martin livrait un bon match entre les perches, St-Trond manquait de précision à la finition et le Fémina filait rapidement à +5.



Quelques fautes techniques de Vandewal permettaient à St-Trond de revenir dans la partie mais la Hollandaise se reprenait magistralement et, bien secondée par Clermont, elle permettait au Fémina de mener de huit buts après vingt-deux minutes, Martin arrêtant aussi un penalty.



St-Trond n'abandonnait pas et signait un 0-3 mais, une nouvelle fois, la réponse collective visétoise ne tardait pas.



Le début de deuxième mi-temps était compliqué. St-Trond prenait une individuelle sur Vandewal et revenait à cinq buts mais une nouvelle fois, le Fémina faisait bloc et lorsque Clermont faisait 24-13, on sentait que les Limbourgeoises prenaient un coup de grâce.



Le Fémina n'avait plus qu'à faire tourner, Carabin et Houben se joignaient à la fête tandis que Le Brigand inscrivait son dernier but visétois pour clôturer.





Fémina Visé: Martin, Houben 5, Clermont 8, Carabin 5, Bearzatto 1, Himberlin 2, Vandewal 12, Dattolico, Le Brigand 1.

St-Trond: Vautrans, L. Putzeys 1, Janssen 8, Marteleur 2, Liesenborgs, Lamotte 1, Schepkens 4, Ghijsens, Macours 2, F. Putzeys, Hermans, Van Praet, Haggemans 4.

Intermédiaires: 6-3, 12-5, 17-9, 23-10, 29-18, 34-22