Handball: le Fémina Visé inscrit 40 buts face à Waasmunster Liège Patrice Sintzen Les Mosanes se sont imposées 40-23 dans un match à sens unique. © Belga

Le match ne pouvait mieux commencer pour les Visétoises puisqu'elles menaient 6-0 après cinq minutes, avec six buteuses différentes. L'écart aurait même pu être plus important si elles n'avait pas, parfois, péché par précipitation dans le dernier geste.



La défense se montrait parfaitement hermétique, Vandewal avait retrouvé toute sa puissance et Céline Clermont multipliait les interceptions.



Dès le quart d'heure, Werner Roefs pouvait se permettre de faire tourner et de donner du temps de jeu à Vlachos ainsi qu'à Dister.



Le début de deuxième période, avec pourtant le sept de base sur le terrain, était un peu plus laborieux. La gardienne waaslandienne effectuait quelques beaux arrêts tandis que le Fémina encaissait davantage et Houben sonnait le vent de la révolte pour que l'écart repasse à 17 buts.



On notera aussi que les trois derniers buts ont été inscrits par les jeunes Dister (2) et Bearzatto et on soulignera la bonne prestation d'ensemble de Nolwen Dattolico, très solide défensivement et efficace face au but.

Samedi prochain, le Fémina se rend à Gand.



Fémina Visé: Piccoli (43'), Martin (17'), Houben 7, Dattolico 6, Clermont 7, Carabin 3, Himberlin 1, Vandewal 12, Dister 2, Vlachos, Gerardy, Bearzatto 1, Delle Vedove 1.



Intermédiaires: 7-2, 17-8, 21-10, 26-14, 35-20, 40-23