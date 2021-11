Handball: le Fémina Visé poursuit son cavalier seul Liège Patrice Sintzen Il s'est imposé 25-33 à Overpelt avant le choc contre Saint-Trond © Sintzen

Trois jours après l'avoir éliminé en Coupe, le Fémina Visé retrouvait Overpelt, en Campine cette fois. Avec une nouvelle victoire à la clef, même si elle fut moins nette dans les chiffres.



Le Fémina avait pris un départ idéal puisqu'il menait 0-6 après 7 minutes. Un léger flottement permettait à Overpelt de revenir à 5-7 mais, sous l'impulsion de Himberlin et de Houben, l'écart remontait à huit buts au repos.



Le début de deuxième mi-temps visétois était encore très bon (9-21 et 12-24) mais, à partir de la 40e, les guerrières étaient fatiguées et permettaient à l'adversaire de revenir à 21-26 avant de repartir sous une dernière impulsion de Loes Vandewal.



Au classement, le Fémina conserve deux points d'avance sur Saint-Trond qu'il affronte samedi prochain à 18 heures.



Overpelt - Fémina Visé 25-33

Fémina Visé: Piccoli, Martin, Houben 9, Dister, Dattolico 3, Gerardy, Clermont 5, Carabin 1, Gérard, Bearzatto 1, Vlachos, Gysens, Himberlin 4, Le Brigand, Vandewal 10.

Intermédiaires: 2-6, 5-10, 8-16; 13-24, 18-26, 25-33.