Le Fémina Visé était privé de Dattolico et de Vlachos tandis qu'Eupen prenait une défense individuelle sur Clermont. Les Visétoises avaient un peu de mal à entrer dans la partie mais Houben prenait les choses en main avec quatre buts en cinq minutes et le Fémina creusait un premier écart de trois buts.

Le coach eupenois repassait alors à une défense en 6-0 et les jeunes Visétoises péchaient par excès de précipitation. De plus, la défense se montrait perméable, surtout du côté droit. Eupen revenait ainsi à 8-8 et prenait une première fois l'avance à 10-9.

Clermont accélérait le jeu, ce qui permettait à Visé de rester dans la partie au repos.

Avec une individuelle sur Buerschaper en deuxième mi-temps, le Fémina resserrait les rangs derrière et Clermont exploitait parfaitement les contre-attaques.

Lorsque Eupen décidait de reprendre une individuelle sur sa future joueuse, Werner Roef trouvait la parade en décalant les ailières et Himberlin, qui était passée à côté de sa première mi-temps, se rachetait totalement avec cinq buts.

Le Fémina Visé est donc prêt pour la finale de la Coupe qu'il disputera samedi prochain (17h) à Hasselt face à l'équipe locale.

A noter qu'Ilona Le Brigand accompagnera Clermont et Dattolico à Eupen la saison prochaine.

Fémina Visé: Piccoli, Houben 11, Clermont 9, Carabin, Bearzatto, Himberlin 7, Vandewal 5, Dister

Intermédiaires: 3-6, 11-12, 16-16; 17)19, 21-27, 27-34