Handball : le Fémina Visé s’impose à Uilenspiegel et affrontera St-Trond pour le titre Liège Patrice Sintzen Les Mosanes l’ont emporté 26-33 mais ont souffert en début de deuxième mi-temps. © Sintzen

Le Fémina Visé affrontera Saint-Trond pour le titre samedi prochain dans un hall omnisports qui risque d’être plein à craquer puisque, dans la foulée, le HC Visé défiera Bocholt. Ce dimanche, les Mosanes se sont imposées 26-33 à Uilenspiegel qui, traditionnellement, leur pose des difficultés.



Loes Vandewal plantait les trois premiers buts de Visé tandis que Laura Martin se montrait intraitable entre les perches. Les Mosanes filaient donc très rapidement à 3-7 mais elles restaient ensuite quatre minutes sans marquer et Uilenspiegel signait un 3-0.



Avec une individuelle sur Vandewal, la défense anversoise était désormais bien en place et seule Clermont parvenait encore à trouver l'ouverture. Grâce à un nouveau 3-0, Uilenspiegel revenait à un but et Houben manquait un penalty avant d'écoper d'une exclusion temporaire.



Le début de deuxième mi-temps visétois était catastrophique. Les Anversoises passaient devant et prenaient même trois buts d’avance lorsque Vandewal manquait à son tour un penalty. A Visé, seule Clermont prenait véritablement ses responsabilités.



Les choses ne changeaient que lorsque Werner Roef décidait de prendre une individuelle sur Rabijns (7 buts). Visé avait alors des espaces en contre-attaque et Carabin en profitait.



Fiche technique



Fémina Visé: Martin, Houben 5, Clermont 10, Carabin 5, Bearzatto 3, Himberlin 2, Vandewal 7, Le Brigand 1

Intermédiaires: 3-7, 8-10, 15-16, 21-19, 23-25, 26-33.