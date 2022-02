Saint-Trond était privé de Marteleur, une de ses meilleures joueuses. Les Visétoises étaient très concentrées sur leur travail défensif et Clermont leur permettait de prendre directement deux buts d'avance mais on avait la sensation que Visé voulait tuer le suspense tout de suite et perdait ainsi trop de ballons.



Saint-Trond revenait ainsi dans la partie et prenait l'avance à 6-5, Vandewal manquant la conversion d'un penalty. La défense visétoise restait cependant bien organisée autour de Piccoli, très attentive elle aussi. Devant, Houben était bien maîtrisée mais Dattolico apportait sa puissance. Le Fémina reprenait ainsi l'avance mais une accumulation de fautes techniques et de tirs manqués permettaient à Saint-Trond de s'accrocher.



Le début de deuxième mi-temps visétois était catastrophique. En 11 minutes, le marquoir passait de 12-12 à 20-12. Si l’on ajoute les deux buts encaissés avant la pause, le Fémina venait d’encaisser un 10-0. L’orage passé, les joueuses de Werner Roef tardaient à reprendre leurs esprits face à des Trudonnaires bien plus agressives qu’en première mi-temps.



La bonne rentrée de Himberlin permettait à Visé de revenir à 21-16 à 11 minutes de la fin mais Vandewal manquait son deuxième penalty de la journée et St-Trond marquait sur la contre-attaque. Le semblant de suspense était étouffé dans l’œuf.



Fémina Visé: Piccoli, Houben 3, L. Dister, Dattolico 5, Clermont 5, Carabin, Vandewal 6, Vlachos, Himberlin 4.

Intermédiaires: 6-5, 10-10, 12-12 ; 19-12, 21-16, 29-23.

Saint-Trond a remporté le match au sommet du championnat de Belgique qui l’opposait au Fémina Visé (29-23). Pour les Visétoises, cette première défaite de la saison est également synonyme de perte de la première place.