Il y a huit ans, le HC Herstal était à la dérive, il n’y avait plus d’activité. Une poignée de passionnés, bien décidée à ne pas le laisser mourir, l’a repris en mains. Depuis trois ans, le comité s’est donné corps et âme pour relancer l’école des jeunes. “Aujourd’hui, nous sommes avec Eynatten, Eupen et Visé le seul club à posséder deux équipes de poussins”, dit Nicolas Sools, le président.

Mais si l’école des jeunes constitue les fondations, la façade se veut belle également. “Bien sûr qu’on rêve de rejouer en D1. Mais pas à n’importe quel prix. On pourrait y arriver relativement facilement, on nous l’a même proposé il y a deux ans mais nous avons refusé car nous n’étions pas prêts “Pour retrouver l’élite, il faut doubler le budget actuel. Les deux saisons qui viennent seront deux saisons charnières. Nous avons mis une structure en place avec une cellule d’analyse vidéo qui s’inspire de ce que fait le club de volley de Waremme et l’arrivée de Johnny Van Looy à l’école des jeunes.”

Pour ce qui est des ambitions de l’équipe première, l’entraîneur, Patrice Fonck, ne veut pas encore se prononcer. Le noyau compte plus de quarante joueurs pour deux équipes mais il ne se laisse pas aveugler. “Beaucoup de joueurs sont restés très longtemps à l’arrêt. À plus de trente ans, ce n’est pas bon. C’est comme s’ils n’avaient plus couru depuis cinq ans. Heureusement, les joueurs venus de Visé avaient gardé une certaine activité. On ne sait pas non plus ce qu’on aura en face de nous.”

Les arrivées ont été peu nombreuses. Le club a transféré deux gardiens (dont Mehdi Chaidron pour la D2) et Johan Valkeners, le fils du regretté Jean-Marie Valkeners.

“C’est un coup de cœur”, dit Patrice Fonck. “Nous tentons en effet de raviver l’esprit herstalien. Tous les anciens ne peuvent pas revenir mais nous essayerons au moins de les inviter pour un match.” A commencer par le derby contre Beyne, le 18 septembre en ouverture du championnat.