La nuit va être longue à Visé. Après les dames, c’est le HC masculin qui est sacré champion de Belgique. Les Mosans ont battu Bocholt aux tirs au but après deux prolongations. C'est aussi la première fois depuis 20 ans (Eynatten) qu'un club de la ligue francophone est championOn assistait à un début de match d'une intensité incroyable, avec deux buts seulement dans les cinq premières minutes.

Emmené par Kedziora, Visé était le premier à se détacher (4-1) mais Plessers n'était pas dans un état de grâce comme la semaine dernière tandis que Rola et Claessens jouissaient de beaucoup plus (beaucoup trop) de liberté. Il ne fallait donc pas s'étonner de voir Bocholt passer devant.

Hadzic ramenait cependant Visé dans la partie puis quatre buts de Bello en trois minutes permettaient aux Mosans de reprendre l'avance au repos.



En début de deuxième mi-temps, Plessers entrait dans le match et Visé filait à 20-17 mais Spooren ramenait Bocholt dans le match. Brixhe permettait à Visé de repartir de l'avant mais Rola était intenable.



Bocholt semblait s'envoler vers un nouveau titre mais Kedziora arrachait l'égalité sur penalty. A 3 secondes de la fin de la première prolongation, Visé menait d'un but mais Spooren égalisait. Plessers se blessait et cédait sa place à Delatte mais la deuxième prolongation était tout aussi serrée et il fallait les tirs au but pour départager les équipes.

Dans un hall en folie, Delatte arrêtait les envois de Glorieux et Spooren tandis que Hadzic achevait le travail.

HC Visé: Plessers (56') Delatte (24'), Brixhe 5, Gava 5, Nguema 1, Vancosen 3, Kedziora 12, Bello 8, Hadzic 7, Carvalhais, Destexhe

Achilles Bocholt: Leroy, Winters 7, Glorieux 3, Spooren 7, Claessens 2, Rola 12, De Beule 4, Tielen, Jaeken, Wauters, Valkenborgh 3, Lamers 1, Driesen Roelants.

Intermédiaires 4-2, 8-10, 17-16, 21-21, 26-25, 30-30, 33-33, 37-37 (4-2).