Handball: Le HC Visé subit une première défaite en playoffs Liège Patrice Sintzen Dans un match sans enjeu pour eux, les Mosans se sont inclinés 33-31 à Pelt. © D.R.

Le HC Visé ne terminera pas les playoffs du championnat de Belgique invaincu. Il s'est en effet incliné à Pelt lors de la dernière journée. Une défaite qui n'a aucune conséquence puisqu'il était déjà assuré de terminer en tête et de disputer l'éventuelle belle de la finale à domicile.



De plus, comme Bocholt a aisément battu Tongres, le succès de Pelt ne comptera que pour le panache.



Korneel Douven avait prévenu qu'il ferait tourner son noyau et la cohésion s'en est ressentie. Pelt était déforcé également mais, en fin de match, il y avait manifestement plus d'ardeur dans le chef des Limbourgeois, qui voulaient offrir une dernière victoire à leur coach.



Visé a tenu bon pendant 43 minutes, notamment grâce à Hadzic, Brixhe et Carvalhais. Pelt a alors placé un 5-0 dont les Mosans ne se sont jamais remis, même si un 0-4 dans les dernières minutes leur a permis de réduire le score.



Rendez-vous est pris pour la manche aller de la finale, jeudi à Bocholt.



HC Visé: Delatte, Plessers, Brixhe 3, Carvalhais 9, Gava 1, Ranc 2, Destexhe 2, Massat 1, Nguema 1, Vancosen 1, Boyon 2, Hougardy, Kedziora, Bello 2, Hadzic 7.

Intermédiaires: 5-4, 10-10, 15-16; 23-21, 30-26, 33-31