Il y a quelques jours, nous apprenions que le fidèle portier visétois, Kevin Siraut, s'en allait, après six saisons de bons et loyaux services pour rejoindre Tongres. Visé partait donc à la recherche d'un nouveau dernier rempart.Rapidement, le choix s'est porté sur l'expérimenté Nicholas Plessers, un gardien de 26 ans, mesurant presque 2 mètres. Il arrive de Hasselt et connait donc bien la Beneleague. Passé par l'Allemagne, il a également été international belge.