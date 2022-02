Le match de BeNeLeague opposant Aalsmeer à Visé a été arrêté après 20 minutes suite à une bagarre générale. Les Mosans menaient alors 6-9 chez le troisième du championnat.Visé était très bien entré dans la partie, avec une défense solide. Il avait pris l'avance à la 10e par Hadzic. A la 18e, le score était encore de 6-6 mais Visé avait alors connu deux minutes d'euphorie avec des buts de Hadzic, Gava et Brixhe.L'incident qui a déclenché les hostilités est un tir du joueur hollandais Rob Jansen dans le visage du gardien visétois Plessers alors que l'arbitre avait sifflé. Bello et Vancosen sont alors allé demander des explications au fautif et Vancosen a été bousculé par derrière par Dauwen. Le capitaine visétoise s'est retourné et a donné un coup de tête à son adversaire avant d'être agressé par Bottinga, qui a traversé la moitié de la salle pour lui donner un coup de poing, ce qui a provoqué une bagarre générale.Après de longues minutes de palabres avec la commissaire de table, les arbitres ont décidé de ne pas reprendre la rencontre.