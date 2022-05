Le HC Visé n'a plus le choix: ce samedi (20h15), il doit battre Bocholt pour égaliser à une manche partout et gagner le droit de disputer la belle.

Il faut bien reconnaître que jeudi, en Campine, les Visétois ont pris un coup sur la tête. Ils Mais pour Korneel Douven, absolument rien n'est perdu. "Nous avons montré de belles choses et si nous avons des regrets, c'est parce que nous sentons que Bocholt était à notre portée. A nous de trouver les armes pour venir à bout de l'opposition."

Et ces armes, elles sont multiples. A commencer par une défense plus solide. "Nous devons davantage aider notre gardien. Nous devons trouver une solution pour contrer Spooren et Rola." (...)