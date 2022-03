Handball: les suspensions des joueurs d'Aalsmeer réduites de moitié Liège Patrice Sintzen Au HC Visé, on ne décolère pas: la BeNeLeague vient de réduire de moitié les suspensions de Samir Benghamen et Tim Bottinga. © D.R.

Les deux joueurs d'Aalsmeer avaient frappé Yves Vancosen lors de la bagarre générale qui avait éclaté lors de la rencontre entre les deux équipes.Benghamen avait écopé de six matches de suspension tandis que Bottinga s'était vu infliger douze rencontres. Yves Vancosen, pour sa part, avait été suspendu pour neuf matches. Mais si le joueur de Visé avait accepté la sentence, le club hollandais avait fait appel."Nous estimions les sanctions disproportionnées", explique Mike van der Laarse, le président d'Aalsmeer, dans Aalsmeer Vandaag. "Les images montrent bien que c'est à cause de Visé que les choses ont dégénéré mais c'est nous qui avons écopé des sanctions les plus lourdes. Après discussion avec la commission de discipline, nous étions confiants."Aalsmeer pourra donc compter sur Benghamen pour le Final 4 de la BeNeLeague. Si le club se qualifie pour la finale, Bottinga pourra jouer également.A Visé, on a, une fois de plus, le sentiment d'être le dindon d'une mauvaise farce orchestrée par une ligue qui a déjà prouvé plus d'une fois que la voix du seul club francophone compte bien peu.