Le HC Visé BM va changer de visage la saison prochaine suite aux départs et arrêts de plusieurs joueurs. L'un des joueurs à s'en aller est le très solide arrière-gauche Sébastien Danesi. Malgré son jeune âge (20 ans), il fait preuve de beaucoup de maturité sur le terrain et, cette saison encore, il a joué un rôle capital dans le championnat disputé par le HC Visé, club où il évolue depuis 2018.Comme déjà annoncé, c'est à Pontault-Combault, en France, que l'aventure se poursuivra pour lui. Le club a informé ce vendredi qu'il avait paraphé un contrat pour les deux prochaines saisons. Sans aucun doute, un renfort de choix! "déclare-t-il.Du côté du staff, on se réjouit aussi de voir le nouveau transfert à l'heure. "dit Cherif Hamani, l'entraîneur principal.