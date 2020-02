Place aux playoffs pour les dames de Visé, où rien n’est impossible.

Avant même d’entamer les playoffs, on peut déjà dire une chose chez les dames visétoises : la saison est réussie. "Nous visions les playoffs, nous y sommes. J’espérais aller jusqu’en quarts de finale de Coupe, nous l’avons fait", lance Véronique Lensen, la présidente.

Pourtant, cette saison n’a pas été un long fleuve tranquille. "Tout le monde connaît des moments difficiles, surtout quand beaucoup de choses changent. Mais il y a toujours moyen de régler les problèmes et nous l’avons fait."

En effet, le Fémina a été bien chamboulé par rapport à la saison dernière mais le temps d’adaptation a été assez rapidement terminé. "Les jeunes Françaises se sont très vite intégrées et l’Italienne était comme chez elle 48 heures après son arrivée. Les anciennes sont parvenues à tirer le groupe vers le haut et les jeunes deviennent finalement déjà des anciennes. Voir des jeunes de 17 ans en équipe première, on ne peut pas rêver mieux. Nous avons vu que l’équipe espoirs et la première ne formaient qu’un seul groupe. Il y a eu quelques clashs mais ça reste des filles (rires)."

Cette fameuse équipe espoirs est justement l’une des grandes satisfactions. "Elles sont en finale contre Saint-Trond. C’est magnifique. Pour tout vous dire, on n’arrive même pas à retrouver à quand remonte la dernière finale", poursuit la dame à la tête du club, également satisfaite du travail abattu par son staff médical. "À part quelques petites blessures, nous n’avons rien connu de grave. La structure médicale en place travaille très bien. D’ailleurs, tout le monde est disponible."

Ce samedi en fin d’après-midi, les filles de Visé défieront celles d’Anvers pour le premier match des playoffs. L’appétit vient en mangeant, et les Visétoises se donneront à fond pour faire bonne figure durant cette dernière phase de la compétition. "Nous n’avons pas l’équipe la plus régulière mais elle est capable de terminer deuxième. Elles ont la rage et sont tout à fait capables de battre Anvers comme la dernière fois à domicile. Là-bas, nous n’avions perdu que de quelques points."

Pour la saison prochaine, la coach, celle des gardiens et le kiné ont prolongé.