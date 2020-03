L'ailier droit portugais gardera un souvenir inoubliable de ces deux années dans la Cité de l'Oie.

La saison de handball s'est terminée plus tôt que prévu et l'heure des grandes décisions est tombée. Au HC Visé, Rudi Schenk a annoncé sa fin de carrière mais le club s'apprête à perdre un autre titulaire indiscutable puisque Sergio Rola s'est engagé avec Bocholt.

Rola est arrivé de Sasja il y a deux ans et s'est directement fondu dans le groupe visétois, où on appréciait sa façon d'être, son professionnalisme et son talent. Avant lui, le jeu de Visé passait rarement par les ailes. Il va donc laisser un vide énorme.

"Visé me manquera aussi", dit-il, la larme à l'oeil. "J'ai passé deux années fantastiques ici. Je sais qu’on ne trouve pas partout des présidents formidables comme Arthur Hoge, à qui le club doit énormément. Je garderai aussi de grands souvenirs des membres du comité et de mes équipiers. Mais j'avais besoin d'un nouveau défi, principalement parce que cette saison a été difficile, tant pour le groupe que pour moi, avec cette blessure."

A 30 ans, Rola n'a pas fait le choix le plus facile. Un club des Açores et une formation espagnole s'intéressaient à lui. Il a opté pour Bocholt avant, sans doute, de rentrer définitivement au Portugal et de mettre un terme à sa carrière. Histoire de terminer sur un titre?

"Etre approché par un club qui truste les titres, c'est un honneur", poursuit-il. "Mais le passé ne me donne absolument aucune garantie. Le championnat sera très ouvert. Mon premier objectif, de gagner une place dans l'effectif de Bocholt et d’aider le club à atteindre ses objectifs."

Un autre joueur pourrait quitter Visé également: Louis Marchal est courtisé par Tongres. Il doit encore prendre sa décision.

Vancosen, les frères Danesi, Bello, Siraut, Mormont, Brixhe et Kedziora ont prolongé. Flajs et Carvalhais doivent encore donner leur réponse tandis que la crise du coronavirus a gelé les négociations avec les autres joueurs du noyau actuel.