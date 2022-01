Handball: succès important du Fémina Visé à Uilenspiegel (22-29). Liège Patrice Sintzen Les Visétoises se sont sorties du piège anversois et gardent la tête du championnat. © DR

Le Fémina Visé a repris le championnat par une victoire à Uilenspiegel (22-29). Les Visétoises étaient pourtant menées d'un but au repos.



Emmenée par Céline Clermont, l'équipe de Werner Roef avait bien entamé la partie puisqu'elles'était rapidement détachée à 3-8. La mécanique allait cependant se gripper et les Anversoises revenaient à 8-9 puis prenaient l'avance à 13-12 juste avant le repos.



Le début de deuxième mi-temps n'était pas plus encourageant et l'écart grimpait même à 17-13 mais Visé signait alors un 0-6 pour mener 18-21 puis un 0-5 pour filer à 19-26 à cinq minutes de la fin. Il ne leur restait plus qu'à gérer leur avance.



Au classement, le Fémina compte toujours deux points d'avance sur Saint-Trond mais relègue Uilenspiegel à 7 unités. Samedi prochain (19h), les Visétoises accueilleront Eynatten-Raeren. Attention, en raison de l'open de judo, la rencontre se déroulera au hall Michel Daerden à Herstal.



Fémina Visé: Piccoli, Martin, Kornmann, Delle Vedove 1, Houben 5, Dister, Dattolico 3, Gerardy, Clermont 8, Bearzatto 3, Vlachos, Himberlin 2, Le Brigand, Vandewal 7, Fontaine.

Intermédiaires: 2-5, 6-9, 13-12, 18-16, 18-21, 22-29.