Handball: un Fémina Visé express face à Eupen (38-29) Liège Patrice Sintzen Les Mosanes ont très rapidement pris les Frontalières à la gorge. © D.R.

Emmené par Clermont et Vandewal, le Fémina Visé était manifestement pressé d'en finir. Après quatre minutes, le marquoir indiquait déjà 5-1, ce qui obligeait le coach eupenois à prendre un temps-mort. Il faut dire que les Frontalières avaient un peu joué de malchance, avec deux envois sur le montant.



Leur défense restait cependant très friable et l'écart grimpait à cinq buts mais le Fémina, voulant se faire plaisir, tentait parfois des choses difficiles et Eupen en profitait en contre-attaque.



Le Fémina apportait une belle réponse collective tandis que Diane Houben faisait parler toute son expérience tant en défense qu'en attaque. De plus, entre les perches, Laura Martin livrait une belle prestation, avec beaucoup plus de présence que les semaines précédentes. Tout cela permettait au Fémina d'atteindre le repos avec une avance de huit buts.



La seconde période était plus décousue. Des éclairs de Clermont et Vandewal permettaient encore au Fémina de creuser l'écart mais Eupen avait le mérite de ne rien lâcher et de profiter des moments de déconcentration de son adversaire pour placer des banderilles et limiter la casse.



Fémina Visé: Martin (59'), Fontaine (1'), Houben 10, Clermont 10, Carabin 3, Bearzatto 1, Himberlin 3, Vandewal 8, Le Brigand 2, Thunus, L. Dister 1.

Intermédiaires: 10-5, 16-12, 22-14; 28-18, 33-25, 38-29