Maxime Carabin, joueur du HC Visé BM, est hospitalisé depuis le 29 novembre. Il n'a pas encore retrouvé ses sensations aux jambes.

La scène se passe le 29 novembre dernier lors d'un match de Promotion opposant les routiniers d'Eupen à la jeune équipe de Visé. L'Eupenois Oliver Mullem part en contre-attaque. Le Visétois Maxime Carabin (sur la photo avec sa soeur Marie, qui joue au Fémina) revient sur lui à toute allure et parvient à passer devant. C'est à ce moment-là que Mullem lui décoche un coup de coude en pleine nuque. Carabin tombe et crie qu'il ne peut plus bouger. Son adversaire affirme qu'il joue la comédie et lui donne encore deux coups. L'arbitre l'exclut. Transporté à l'hôpital, Carabin y restera quinze jours. Il est à présent en revalidation mais n'a pas encore retrouvé ses sensations aux jambes.

Lundi, la commission de discipline provinciale a proposé Mullem à la radiation. Il a jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour faire appel. C'est la première fois qu'une sanction aussi grave est prise. Pour sanctionner, la commission s'est basée sur le rapport de l'arbitre mais aussi sur des images vidéo. Convoqué, Mullem n'est pas venu s'expliquer. Par ailleurs, les parents du jeune joueur ont porté plainte en justice pour coups et blessures volontaires.