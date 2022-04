Handball: une gardienne hollandaise au Fémina Visé Liège Patrice Sintzen Sanne Hekking (26) débarque de Beek et devra remplacer Marine Piccoli. © D.R.

Depuis que Marine Piccoli avait annoncé que cette saison était la dernière de sa carrière, le Fémina Visé s'était mis à la recherche d'une gardienne. Il l'a trouvée aux Pays-Bas, à Beek, où Sanne Hekking évoluait depuis deux ans. Deux années difficiles puisqu'elles ont été marquées par le covid puis par une déchirure du ligament croisé antérieur, dont cette thérapeute de la main, qui exerce à l'hôpital de Venlo, est aujourd'hui rétablie.



Hekking est une clubwoman puisque, avant Beek, elle évoluait depuis l'âge de 5 ans à Venlo, avec qui elle avait disputé la finale de la Coupe des Pays-Bas 2019. Elle compte quelques sélections en équipes régionales d'âge du Limbourg.



Ce sera donc, après Diane Houben et Loes Vandewal, la troisième Hollandaise du noyau. "Je remarque que, malgré le niveau supérieur du handball aux Pays-Bas, elles sont nombreuses à s'intéresser au projet mis en place par Visé", constate la présidente du Fémina, Véronique Lensen.



Par ailleurs, on a appris cette semaine que la saison de Belinda Vlachos était terminée. La jeune arrière visétoise s'est blessée au genou lors du match contre Uilenspiegel. Elle souffre d'une contusion osseuse et un examen, le 7 mai, devra déterminer s'il y a une déchirure ou non. Un coup dur pour Werner Roef qui se voit privé d'une rotation supplémentaire dans la course au titre, à un poste où il avait déjà perdu Nolwen Dattolico.