Toujours privé de Bello, Plessers et Carvalhais, Visé entamait une nouvelle fois fort bien la rencontre défensivement mais, cette fois, il profitait pleinement de ses possibilités pour créer rapidement un écart de quatre buts. Hadzic, qui était passé à côté de son sujet jeudi en coupe pour son match de reprise, se montrait cette fois très performant.

Les Hollandais, qui avaient encore les jambes lourdes après un déplacement de 300 km, entraient progressivement dans le match mais Visé gardait ses distances, notamment grâce à Brixhe et à la maîtrise de Bartosz Kedziora. L'écart grimpait même à six buts à la 23e et Hougardy, sur l'aile gauche, montrait qu'on pouvait lui faire confiance.



Le début de deuxième mi-temps visétois était un peu poussif et Hurry Up en profitait pour revenir à quatre buts mais Vancosen mettait rapidement les choses au point. En fin de match, Korneel Douven donnait du temps de jeu à chacun et le jeune Ranc en profitait une nouvelle fois pour se signaler.



Au classement, Visé profite de la défaite de Pelt à Volendam pour remonter à la quatrième place, à égalité avec les Campinois, à qui il rend visite la semaine prochaine. Par contre, la victoire d'Aalsmeer sur Bocholt ne fait pas les affaires visétoises.



HC Visé: Delatte, Brixhe 3, Hougardy 4, Nguema 2, Kedziora 5, Vancosen 6, Hadzic 9, Massat, Gava, Ranc 2, Boyon 3, Lahonda 2.Intermédiaires: 8-4, 14-10, 20-15; 25-19, 30-23, 36-30.