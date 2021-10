Les ailiers visétois n'étaient pas dans le coup non plus. Brixhe perdait deux ballons et Alsmeer se détachait à 4-6. Une nouvelle fois, c'est Plessers qui lui permettait de limiter les dégâts avant de revenir à 7-7 par Bello, un des seuls Visétois à tenir son rang.





La sortie du Français pour deux minutes permettait aux Hollandais de creuser un écart beaucoup plus important puisqu'il atteignait 6 buts dès la 23e minute. Visé héritait encore de possibilités de réduire le score avant le repos mais Nguema manquait deux tirs.





Juste après le repos, Plessers signait deux nouveaux arrêts mais trois ratés de Nguema ne permettaient pas à Visé de revenir dans le coup.

Vancosen sonnait le signal de la révolte, suivi par Hadzic et Bello. Visé signait un 5-0 mais les Hollandais retrouvaient leurs esprits pour remporter tranquillement une rencontre marquée également par un arbitrage défaillant.





HC Visé BM: Plessers, Brixhe 2, Gava 1, Vancosen 5, Kedziora 3, Bello 7, Hadzic 3, Ranc, Destexhe, Massat, Nguema 2, Boyon, Lahonda 1, Hougardy, Roux.

Intermédiaires: 4-6, 8-11, 11-17, 14-21, 21-25, 24-31

Dès le début de la partie, on a vu que Visé aurait du mal face à la solide défense hollandaise. Hadzic manquait ses trois premiers tirs, dont un penalty, et Visé ne restait dans le match que face à Plessers.