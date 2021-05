Visé a fait un pas vers la finale du championnat de Belgique. Un petit pas qui aurait pu être grand car, si les joueurs de Korneel Douven ont remporté la demi-finale aller à Pelt sur le score de 32-35, ils menaient encore de six buts quelques minutes plus tôt. Le match retour aura lieu samedi (18h15) en bord de Meuse et s’annonce donc tendu.

Même si Visé s’était imposé facilement en match amical avant ce mini-championnat, on s’attendait à une opposition bien plus coriace et elle le fut.

"Je ne peux pas être totalement satisfait, disait d’ailleurs Korneel Douven. D’une part, nous avons pris trop de buts. D’autre part, nous avons commis trop de fautes techniques en première mi-temps. Ce qui est rassurant, par contre, c’est que nous marquons de toutes les positions."

Visé aurait pu faire la différence assez vite mais il a manqué trop d’occasions en contre-attaque et trois penalties puis il s’est un peu laissé enfermer dans le jeu physique imposé par les grands gabarits campinois. Derrière, le gardien Deekens arrêtait tout ce qui était prenable.

La solution est venue des flancs qui, bien soutenus par un Bello au four et au moulin, ont trouvé les espaces nécessaires pour maintenir l’équipe dans le match.

Après la pause, Visé a retrouvé son agressivité défensive, ce qui a soulagé son gardien. Et il s’est montré bien plus efficace face au but, Cusumano, notamment, faisant parler sa finesse tandis que des joueurs comme Brixhe ou Sébastien Danesi démontraient que le banc pouvait aussi jouer un rôle important.

Le score est ainsi monté jusqu’à 29-35 mais, après un but de Vancosen annulé pour un passage en zone, les Visétois se sont un peu déconcentrés et ont pris trois buts évitables.

Petite ombre au tableau, la blessure à l’épaule (gauche) de Sébastien Danesi dans un contact. "Je ne pense pas que c’est grave, il voulait même remonter sur le terrain mais je n’ai pas voulu prendre de risque", dit Korneel Douven.