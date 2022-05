Grâce à un 0-3 de Spooren, Bocholt revenait à la marque mais Delatte arrêtait un penalty de Rola. Un doublé de Bello permettait à Visé de reprendre deux buts d'avance et à 20-19, Kedziora tirait sur le montant mais Bocholt ne revenait plus.

HC Visé: Plessers (45'), Delatte (15'), Brixhe 6, Gava 1, Vancosen 2, Kedziora 6, Bello 2, Hadzic 1, Carvalhais, Ranc, Destexhe, Massat, Nguema 2, Boyon, Hougardy.

Bocholt: Leroy, Winters3, Spooren 6, Driesen 1, Roelants, Rola1, De Beule 2, Jaeken, Wauters 3, Glorieux, Valkenborgh 4, Lamers, Claessens 2.

Intermédiaires: 5-3, 8-6, 12-6; 15-11, 18-15, 20-19

Emmené par un grand Kedziora, Visé héritait de deux penalties en début de match ce qui lui permettait de prendre l'avance et de la conserver malgré une accumulation de 2 minutes pour Vancosen et Hadzic (2 fois).Dans les buts, Plessers livrait une excellente prestation tandis que la défense visétoise mettait Spooren et Rola sous l'éteignoir. Les Campinois manquaient de jus et commettaient beaucoup plus de fautes techniques que d'habitude.Nguema et Carvalhais faisaient une bonne entrée et Visé n'encaissait pas un seul but au cours des dix dernières minutes de la première mi-temps, signant un 4-0 et atteignant le repos avec 6 buts contre seulement, soit trois fois moins que lors de la première manche.Lorsque Brixhe portait l'avance de son équipe à 14-6 juste après le repos, on se disait que plus rien de fâcheux ne pouvait arriver à Visé face à ce Bocholt amorphe. Le coach campinois décidait alors de faire tourner et ses réservistes. Ceux-ci se montraient beaucoup plus agressifs tandis que Valkenborgh ramenait son équipe dans la partie. Bocholt signait un 0-5 et Visé restait 8 minutes sans marquer.Korneel Douven trouvait la solution défensive mais le problème offensif demeurait avec, notamment, deux penalties manqués.