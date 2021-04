Si vous n'avez jamais vécu un match plein de frissons, regardez la vidéo du duel opposant Tongres à Visé. Un scénario totalement incroyable. Les Mosans étaient très mal embarqués et ont totalement renversé la vapeur face à un bloc limbourgeois pourtant bien en place.En première période, Visé restait jusqu'à treize minutes sans faire trembler les filets et accumulait les erreurs, comptant un retard de quatre buts au repos.

Dès l’entame du second acte, Visé semblait vouloir reprendre les choses en mains mais Tongres reprenait rapidement son avance de quatre buts et les Mosans restaient cinq minutes sans marquer. Seul Hadzic, grâce à sa taille, semblait encore capable de trouer les filets. Il marquait neuf des quatorze buts visétois de la deuxième mi-temps. A la 43e, l’avance des locaux était pour la première fois de cinq buts, et de six ensuite. Les penaltys se multipliaient et les carottes étaient cuites. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait... sauf les joueurs de Visé sur le terrain! A deux minutes du terme, Massat rétablissait l’égalité parfaite et totalement inattendue. De quoi pouvoir rêver. Cusumano ratait la balle de la victoire face à l’homme du match, le gardien adverse.



Le match se soldait sur le score de 20-20.

Fiche technique

Visé: Siraut 31’, Von den Hoff 29’, Brixhe, Gava 1, Destexhe, Massat 2, Cusumano, B. Danesi, Vancosen 3, Lahonda, S. Danesi 2, Kedziora, Bello 3, Hadzic 9.

Intermédiaires: 10e (3-3), 20e (7-6), 30e (10-6), 40e (13-10), 50e (18-13), 60e (20-20).