Mais progressivement, les choses s'amélioraient, notamment grâce à l'intelligence de jeu de Kedziora et au génie de Hougardy sur le flanc gauche.

Le coach de Bocholt demandait un temps mort mais Visé signait un 3-0 et se détachait à 12-7 avant que deux minutes de pénalité à Vancosen permettent aux Campinois de revenir à 12-10.

Leroy arrêtait un penalty de Kedziora. Visé souffrait mais tenait bon et deux buts de Carvalhais juste avant le repos lui permettaient d'atteindre la pause avec trois buts d'avance.



Après la pause, Bocholt accélérait et signait de nouveau un 0-3 pour revenir à 19-18. La défense visétoise commettait quelques erreurs de jeunesse, Nguema montrait un peu de fébrilité mais Vancosen faisait parler son expérience et conservait suffisamment de sérénité dans l'équipe.



Lorsque Rola et Kedziora manquaient chacun un penalty, il devenait clair que l'équipe qui aurait les meilleurs nerfs allait l'emporter. Les Campinois semblaient avoir la maîtrise du jeu mais ils se heurtaient à un excellent Plessers et Visé s'envolait de nouveau à 29-25 à trois minutes de la fin.



Mais avec Bocholt, rien n'est jamais fini: un nouveau 0-3 remettait du suspense dans la rencontre avant que Gava n'inscrive le but libérateur.





Technique



HC Visé: Plessers, Brixhe 1, Bello 2, Vancosen 5, Hadzic 3, Nguema 2, Kedziora 7, Hougardy 6, Carvalhais 3, Boyon, Destexhe, Massat, Gava 1.

Intermédiaires: 4-3, 12-7, 16-13; 21-19, 25-23, 30-28

Comme lors du match aller, la défense visétoise était très bien organisée et Plessers livrait un excellent début de rencontre. Offensivement, les Mosans se montraient plus fébriles, notamment dans le chef de Hadzic.