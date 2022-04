Visé s'était-il déjà imposé au Damburg? C'était la grande discussion entre le président et René Roufosse avant la partie. Maintenant, il n'y a plus de doute: la réponse est oui. Les Mosans l'on en effet emporté 29-30 au terme d'une rencontre pleine de suspense.

La rencontre débutait à cent à l'heure, un peu trop vite pour la défense visétoise, qui n'avait pas le temps de prendre ses marques. Hadzic permettait cependant à son équipe de rester dans le match jusqu'à la 10e, moment où les Campinois créaient un écart de deux buts.

Celui-ci allait monter à cinq buts mais Korneel Douven opérait deux changements déterminants: Delatte (5 arrêts et un but) prenait la place de Plessers tandis que Carvalhais entrait en remplacement de Hadzic en perte de balle, ce qui permettait à Visé de resserrer sa ligne arrière.

En onze minutes, la situation changeait totalement: Visé signait un 0-7 malgré deux fois deux minutes pour Nguema et Carvalhais. Glorieux manquait même un penalty, signe que la nervosité s'installait dans les rangs campinois.

La mi-temps venait couper le bel élan visétois. Cinq pertes de balles amenaient trois buts campinois en quelques minutes et tout était à refaire. Comme souvent quand il est mené, Bocholt bénéficiait d'un solide coup de main d'arbitres inexpérimentés.

Mais Visé ne se laissait pas distancer: Plessers reprenait sa place dans les buts, avec des arrêts importants. Bello dirigeait la manoeuvre avec Kedziora et Vancosen prenait énormément de place.

A 10 minutes du terme, la rencontre pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. La défense mosane a fait pencher la balance.

HC Visé: Plessers (40'), Delatte (20') 1, Gava 1, Nguema 1, Vancosen 6, Kedziora 6, Bello 6, Hadzic 5, Carvalhais, Brixhe 3, Massat, Hougardy 1.

Intermédiaires: 8-6, 14-11, 16-18, 20-21, 25-26, 29-30.