Le début de deuxième mi-temps visétois était difficile, avec plusieurs fautes techniques mais Delatte effectuait plusieurs arrêts tandis que Brixhe et Bello ramenaient leur équipe dans le match.

Malgré l'accumulation des exclusions temporaires, Visé prenait même deux buts d'avance à 10 minutes de la fin et on sentait la nervosité gagner les rangs de Bocholt mais Rola, qui disputait son dernier match devant son public, permettait à Bocholt de revenir tandis que Kedziora manquait un penalty. C'était le tournant du match.





Bocholt : Leroy (48'), Gijbels (12'), Winters 5, Spooren 8, Driesen 1, Claessens 3, Rola 8, De Beule 5, Tielen, Jaeken, Wauters, Glorieux 3, Valkenborgh, Lamers, Roelants.

HC Visé: Delatte, Nguema, Vancosen 4, Hougardy 1, Kedziora 7, Bello 9, Hadzic 2, Carvalhais 1, Gava, Ranc, Destexhe, Massat, Boyon, Lahonda.

Intermédiaires: 5-5, 10-10, 17-16; 21-21, 25-27, 33-30

Comme Leroy, il commençait d'ailleurs très fort. C'était nécessaire car Bocholt avait la bave aux lèvres et faisait preuve d'énormément d'agressivité tant offensive que défensive, ne laissant que très peu d'espace.Visé avat le mérite de garder la tête froide et Vancosen se faisait de la place. A la 15e, les Mosans prenaient même l'avance pour la première fois mais quelques fautes techniques, la classe de Glorieux et la détermination de Spooren permettaient à Bocholt de revenir.Au fil des changements, la cohésion défensive de Visé s'effritait quelque peu. Ni Carvalhais, ni Nguema, ni Hadzic ne jouaient à leur meilleur niveau. Au repos, Visé était donc mené alors que, pendant six minutes, il avait joué en supériorité numérique.