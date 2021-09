Handball: Visé perd un nouveau point à domicile Liège Patrice Sintzen Les Mosans ont compté jusqu'à cinq buts d'avance face aux Lions (28-28). © D.R.

Bien en place défensivement, Visé entrait bien dans la partie. Chacun prenait ses responsabilités, ce qui donnait lieu à cinq buteurs différents pour les six premiers buts. Le pourcentage de réussite était excellent également.



Hadzic se montrait efficace à neuf mètres mais un penalty manqué allait lui faire perdre un peu de sa superbe et Visé restait dix minutes sans marquer. Plessers faisait quelques arrêts mais les Lions revenaient de 11-8 à 11-10, Vancosen faisant 12-10 juste avant le repos.

Visé remontait sur le terrain avec beaucoup de détermination et un Hadzic qui avait retrouvé toutes ses sensations. L'écart montait à cinq buts mais les Hollandais recollaient au score à 24 partout.



Hadzic signait encore un quadruplé et Delatte faisait deux arrêts avant de se blesser mais à 28-27, Visé loupait deux possibilités de faire le break et devait à nouveau se contenter d'un point face à un adversaire qui n'a pas mené une seule fois et conserve son brevet d'invincibilité.





HC Visé BM: Plessers (54'), Delatte (6') Brixhe 3, Gava 3, Nguema, Vancosen 4, Kedziora 3, Bello 2, Hadzic 12, Destexhe, Massat, Boyon 1, Lahonda, Hougardy.



Intermédiaires: 6-5, 11-8, 12-10, 18-13, 24-23, 28-28.