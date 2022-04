Les gardiens étaient les vedettes du début de rencontre avec 6 arrêts chacun dans les dix premières minutes. Côté visétois, seul Bello semblait capable de trouver la cible. Les ailiers gaspillaient beaucoup trop tandis que les arrières étaient bloqués.

A 5-3, Plessers arrêtait un penalty mais deux minutes d'exclusion de Bello s'avéraient fatales et Pelt passait devant pour la première fois à 5-6.

Korneel Douven faisait alors entrer Hougardy, pourtant légèrement blessé, puis Boyon et Carvalhais, qui apportaient un peu de diversité aux attaques visétoises et permettaient aux Mosans de recoller au score au repos.





Emmené par Kedziora, Visé entamait très bien la deuxième mi-temps. Carvalhais éprouvait le besoin de souffler, ce qui permettait à Pelt de revenir encore une fois à 18-18 mais le Portugais remontait très vite sur le terrain et Plessers multipliait les arrêts.

Nguema se montrait très précis au shot et, même lorsque Korneel Douven faisait tourner, Visé ne se désunissait pas. Kedziora manquait un penalty à 27-22 et alors qu'il restait 6 minutes à jouer mais il se ressaisissait immédiatement pour faire 28-23 et mettre son équipe à l'abri.





HC Visé BM: Plessers, Brixhe, Nguema 6, Vancosen 4, Kedziora 6, Bello 4, Hadzic, Carvalhais 4, Gava, Hougardy 4, Ranc, Destexhe, Boyon 1.

Intermédiaires: 2-2, 5-6, 12-12; 18-18, 24-20, 29-25

Le HC Visé a battu Pelt dans le match au sommet de la deuxième journée des playoffs (29-25). Un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête des playoffs avant d'aller à Bocholt la semaine prochaine. Mais les Campinois pourraient repasser devant ce dimanche s'ils s'imposent à Tongres.