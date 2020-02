La victoire de la semaine dernière semble déjà bien loin derrière pour Visé, qui s’est incliné à Pelt ce samedi. Inscrire 20 buts en une rencontre, c’est tout de même peu courant chez les hommes. Revendiquer quelque chose en étant si peu efficace relève presque de l’impossible.

“En jouant comme ça, on ne pouvait jamais gagner là-bas. Je suis d’accord de perdre quand on donne tout et que l’adversaire est plus fort mais ici, à mon avis, nous étions meilleurs. On a manqué d’intensité en attaque. En défense, prendre 24 buts malgré toutes nos pertes de balle, ce n’est pas trop mauvais”, expliquait Korneel Douven, le T1.