Après un début de match très nerveux de part et d'autre, Visé semblait prendre l'ascendant grâce à Sébastien Danesi, auteur de trois buts en trois minutes. Mais dès la 10e, il devait quitter le terrain.



A partir de ce moment, le doute s'installait dans les esprits visétois. L'équipe monopolisait le ballon mais personne ne parvenait à faire la différence. Hadzic n'était pas du tout en confiance et manquait un tir à 7 mètres tandis que le gardien campinois multipliait les arrêts. La défense était beaucoup trop passive également et, à chaque but, le banc de Pelt explosait: l'équipe de Bjorn Timmermans sentait l'exploit à sa portée.



Visé remontait sur le terrain avec plus d'agressivité derrière et de sérénité devant, à l'image de Hadzic, dont les envois faisaient enfin mouche tandis que Brixhe apportait le grain de folie qui manquait au jeu mosan en première mi-temps. Un 4-0 leur permettait de repasser devant au marquoir alors qu'il restait 15 minutes à jouer.



Obligé de sortir, Pelt lâchait le marquage sur Vancosen qui profitait de sa liberté. Désormais, les cris de joie émanaient du banc visétois. Une nouvelle fois, le collectif visétois avait fait la différence.



La finale aura lieu samedi (20h10) à Hasselt, face à Tongres ou à Bocholt.



HC Visé: Siraut (60'), Cusumano 1, Vancosen 6, Lahonda 3, S. Danesi 3, Kedziora 1, Bello 3, Brixhe 4, Gava 3, Destexhe, Massat 1 et Hadzic 8.



Intermédiaires: 3-3, 7-8; 13-15; 21-22, 28-26; 33-31



Déjà vainqueur par trois buts d'écart à l'aller, il a battu Pelt (33-31). Une victoire acquise dans la douleur, au propre comme au figuré puisque la blessure de Sébastien Danesi est venue s'ajouter au forfait de son frère Benjamin, testé positif.