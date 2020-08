Enfin, du 18 au 20 septembre, un stage devrait se tenir à la Fraineuse, à Spa. Une rencontre y sera programmée contre Tongres mais le planning précis n'est pas encore établi.

Il y a une quinzaine de jours, le HC Visé reprenait les entraînements de manière régulière avec un à deux jours de repos par semaine. Tout le programme était plus ou moins ficelé jusqu'au 5 août, date de reprise de la compétition. Des entraînements variés, des amicaux et un stage étaient au planning.A un peu plus d'un mois du retour de la BeNeLeague, tout a été chamboulé puisque celle-ci ne commencera pas maintenant. Le club a donc décidé de revoir ses plans et de revenir à un programme plus "light" durant les prochains jours. Ainsi, pendant les dix prochains jours, deux séances collectives et une individuelle sont prévues chaque semaine.A partir du 17 août, le club sera de retour à ses quatre séances hebdomadaires. Le 5 septembre, jour où la BeNeLeague devait reprendre, un tournoi triangulaire est prévu à domicile contre Beek et Lille. La semaine suivante, un autre tournoi aura lieu avec Atomix et Eupen.