Si le HC Visé a vu Sébastien Danesi prendre le chemin de la France, c’est aussi dans l’Hexagone qu’il a trouvé du renfort. Comme Vincent Bello avant eux, Auguste Boyon et Camille Nguema-Mantion sont en effet venus de Nice dans l’optique de combiner le jeu à sept avec des études de kiné.

Auguste est déjà inscrit à la faculté, Camille attend le résultat du tirage au sort. “J’ai la double nationalité belgo-française”, dit Boyon, qui est né à Tournai et y a joué jusqu’à l’âge de 16 ans. “Dans la mentalité, je me sens plus belge que français. (...)