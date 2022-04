© DR

Ce vendredi a été marqué par le décès d'Henri Depireux à l'âge de 78 ans. Il sera possible de rendre un dernier hommage à celui qui a marqué le football dans notre Royaume et au-delà des frontières.Il repose actuellement au Funérarium Dedée, Rue Berneau 53 à Visé. Les visites auront lieu lundi et mardi de 17 à 19 heures. Il sera inhumé mercredi au cimetière de Lorette à Visé, après une liturgie des funérailles à l'église Notre Dame du Mont Carmel à Visé, sur le coup de 10 heures.