Reverra-t-on encore Henri Neerdael planter des buts la saison prochaine ? Si rien n’est encore officiel, l’intéressé lui-même se pose pas mal de questions quant à son avenir. L’actuel attaquant de Wanze/Bas-Oha, passé par de nombreux clubs, prendra le temps qu’il faut mais "depuis, plusieurs semaines, je suis en grande réflexion et c’est déjà ancré dans ma tête", reconnait-il. À 32 ans, l’avant historique de l’arrondissement Huy-Waremme pourrait définitivement ranger ses crampons. "Ma décision est prise à 80 %, dit-il. Beaucoup de choses doivent être vues avec mon club mais, pour l’instant, je ne prends plus aucun plaisir et je ne suis pas certain que cela va changer dans les prochains mois."