La saison de Sprimont est bien en deça des espérances dans le chef de tout l'entourage du club. Tout le monde s'attendait à voir une équipe jouer les premiers rôles en D3B ACFF mais il n'en est rien, même si elle est qualifiée pour le tour final.Ce dimanche, les Carriers ont à nouveau perdu face à Huy , une équipe de bas de classement qui lutte pour le maintien. Un résultat qui rend furax les dirigeants du Tultay qui n'ont pas tardé à réagir en se séparant de leur coach Hervé Houlmont et des adjoints Karim Ghafghaf et Raphaël Santeusiano, annonce. Pour rappel, le T1 devait s'en aller la saison prochaine et être remplacé par Patrick Fabere, coach de la P1. Mais il n'aura finalement pas tenu jusque-là puisqu'il est dehors à... un match de la fin de la phase classique. Il faudra donc trouver une solution pour le tour final... Des événements ayant eu lieu avant le match ont également poussé les dirigeants à prendre cette décision.