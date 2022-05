Si Herve prend la première mi-temps à son compte, les occasions sont rares et le nombreux public présent s’ennuie. On notera tout de même un coup franc de Closset repoussé par Debante (7e), une reprise loupée de Douhard dans la foulée, et une frappe cadrée du même Closset (23e).

"On ne fait pas une bonne première mi-temps, on peut même dire qu’on était très mauvais, déclare le coach minerois Gino Piol. (...)