Même sans promotion à la clé, les deux équipes ont souhaité proposer du beau football pour cette dernière rencontre de la saison. Mais, dès le début de celle-ci, c’est Rebecq qui prend l’avantage sur son adversaire liégeois. "On a eu un peu de mal à rentrer dans le match", avoue le T1 de Warnant, Stéphane Jaspart.

Un avantage qui se concrétise après un peu moins d’une demi-heure de jeu, sur un but de Cavillot contre son camp. Mais Warnant ne s’est pas découragé et revient à égalité peu après l’heure de jeu via Fransolet. Une égalité de courte durée puisque, quatre minutes plus tard, Depotbecker redonne l’avantage à son équipe. (...)