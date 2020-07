Axel Milpas (Bulldogs) a décidé de suivre une nouvelle voie dans l’armée.





Une page se tourne pour les Bulldogs et leur attaquant Axel Milpas. À 26 ans, ce dernier a décidé de ranger la crosse et les patins pour sortir d’autres objets, parfois bien plus dangereux. Il va rentrer à l’armée, un domaine qui le passionne depuis son enfance.

"Mon grand-père était chauffeur du Roi, je sais qu’il sera fier de moi si je fais ça, tout comme mes parents. En plus, j’ai des potes qui sont là aussi. Tout me plaît dans l’armée. Ce n’est pas juste tirer avec un pistolet. Ça ouvre plein de portes", explique le joueur flamand, qui s’exprime dans un très bon français.