Après le départ de Paul Vincent, il fallait trouver une pointure. C'est chose faite.

Les Bulldogs de Liège sont heureux d’annoncer leur nouvelle collaboration avec Ulrich Egen en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe Elite pour la saison 2020-2021.

Ulrich Egen (63 ans) n'est pas un inconnu dans le monde du hockey sur glace: il a participé aux Jeux Olympiques de Lake Placid et à trois championnats du monde. Il apportera aux Bulldogs de Liège une forte expérience avec lui.

© DR



Il a été actif en tant qu'entraîneur dans les meilleurs clubs de DEL tels que Kölner Haie, Eisbären Berlin et Kassel Huskies. Il a également travaillé dans des clubs légendaires comme Kaufbeuren, Essen au niveau DEL2. Il a entre autres entraîné les Eaters de Geleen. La saison dernière, il s'est occupé de l'équipe rajeunie de Duisburger Fuchse dans l'Oberliga.

Ce nouveau défi lui plaît: "J'ai suivi le club la saison dernière et je vois qu'il y a beaucoup de potentiel. Mon prédécesseur y a fait un excellent travail. J'espère poursuivre sur cette lancée. Je veux continuer à développer le club et fournir une base stable pour l'avenir. Avec le soutien du groupe de joueurs, du staff et surtout des supporters très fidèles, cela devrait certainement réussir. J'ai hâte de travailler à Liège."