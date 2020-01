La section existait déjà depuis quelques années mais cette fois, la rentrée fut exceptionnelle avec 13 nouveaux joueurs qui ont rejoint l’équipe de sport-études, emmenée par Alexandre Bremer et Bryan Kolodziejczyk. Ils sont donc 17 à présent, avec deux filles dans le team.

"Je suis revenu en Belgique après un long séjour en France, explique Bryan Kolodziejczyk. J’y ai énormément appris et on essaye de reproduire tout cela ici, sur la glace et en dehors. On se professionnalise de plus en plus. On suit aussi des programmes établis par les Canadiens. Et l’on voit que ça plaît, que ça marche."