Les visiteurs prenaient le début de la rencontre à leur compte mais des Sang et Marine très bien organisés faisaient jeu égal, se créant ainsi de belles occasions et c'est La Haye, en supériorité numérique, qui concrétisait en premier. Liège devait patiner derrière le score mais perdait à nouveau Lester Brown sur blessure. Le défenseur adverse Reinier Staats était exclu suite à une pénalité majeure pour une mise en échec par derrière.Après la pause, les Bulldogs remontaient sur la glace avec d'autres intentions et les consignes payaient directement. En soixante secondes, le Canadien Mitch Cook égalisait d'un très beau tir.





La tension montait et cela se ressentait au niveau du nombre de pénalités. Un vrai match au sommet.Les locaux dominaient et le jeune Gabin Balhan donnaient l'avance à la 33e minute. De quoi fer exploser l'enfer du Longdoz.Pour tenter de revenir à égalité, La Haye n'avait d'autre choix que d'attaquer en permanence. Et quand on attaque, des trous se créent. Les Liégeois en profitaient en fin de période grâce à un but de Cas Staps à la 57e. Boet Van Gestel l'imitait à trois secondes de la fin dans un filet désert.Une belle victoire 4-1 qui annonce un match chaud, vendredi à La Haye.

Les Bulldogs de Liège alignaient une équipe au complet ce samedi avec les retours de Lester Brown, Cas Staps et Loris Darques alors que l'adversaire devait composer avec certains joueurs blessés ou malades.Ce n'est pas pour autant que le match était gagné d'avance, bien au contraire.